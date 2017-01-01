Как встречать год Огненного Петуха, что надеть, что приготовить и как украсить ёлку

Самый ожидаемый праздник – Новый год, ведь он несёт с собой не только радостное настроение, множество подарков, приятное общение и вкусный праздничный стол, но и главное в жизни любого человека – надежду. Без неё невозможно смотреть в будущее, а значит, следует сделать всё, лишь бы успех сопутствовал вам весь предстоящий год, чтобы все мечты и ожидания сбылись.





Где и как лучше встречать Новый год 2017





Символом наступающего года станет Огненный Петух. Его симпатии и антипатии во многом определяют характер событий, которые непременно произойдут со всеми нами в течение последующих 12 месяцев. Потому лучшей стратегией для проведения новогодних праздников станет правильная встреча 2017 года, чтобы хранитель остался доволен и благоволил всем нашим начинаниям.





Огненный Петух предпочитает придерживаться устоявшихся семейных традиций. Потому встретить Новый год 2017 — Петуха рекомендуется дома, в кругу семьи и близких людей. Шумная (но не разгульная) дружная компания, сплочённая семейными узами, непременно также придётся по вкусу эксцентричному и эмоциональному символу восточного гороскопа.





Что надеть на Новый 2017 год Петуха





Лучшая цветовая гамма для встречи Нового 2017 года красно-золотистая. Не увлекайтесь декольте и прозрачными тканями – такой образ вряд ли привлечёт внимание утончённого Петуха. Женский образ должен состоять из аккуратного коктейльного платья красного, жёлтого, пастельных золотистых тонов, туфель на высоком каблучке, визуально удлиняющих и украшающих женскую ножку, и аксессуаров в тон основному цвету. Прекрасным дополнением станут украшения из золота (либо под золото), жемчуга (в том числе и искусственного).





Мужчинам можно встречать новогоднюю ночь, в не столь официальном наряде. Но если он пришёл в гости под руку со своей благоверной, то следует соответствовать. Строгий костюм сможет значительно снизить уровень комфорта на столь весёлом празднике, но встречать 2017 год в домашней одежде или в своём каждодневном образе, будет выглядеть практически аморально в глазах педантичного Огненного Петуха.





Как нужно украсить дом и новогоднюю ёлку





Цветовая гамма при украшении дома должны быть соответствующая любимой гамме символа 2017 года Огненного Петуха. Однако украсить дом разрешается также изделиями зелёного и синего цветов, которые наряду с красным являются традиционными для новогодних праздников. В интерьере должны преобладать украшения из натуральных материалов. Переусердствовать с блеском и огнями будет трудно, ведь Новый год невозможно представить без света, красок, улыбок и сопутствующего антуража.





Огненный Петух, как и многие живые существа, одобрит факт присутствия искусственной ёлки, что не умаляет нисколько факта его любви к натуральным материалам. Используйте мишуру золотистых и красных оттенков, это придаст сердцу предстоящих празднеств – новогодней ёлке – вид роскошный и элегантный, и это прекрасно подчеркнёт общую атмосферу Нового 2017 года.





Чтобы разбавить светские настроения, можно украсить интерьер мягкими накидками, которые так хорошо сочетаются с зимними морозными днями, а также подарят сочетание домашнего уюта и торжественного события. Лучшим украшением для встречи Нового 2017 года становятся спелые красные яблоки, подходящие под любимый цвет Огненного Петуха. Вместо новогодней звезды можно использовать фигурку Петуха.





Что приготовить на новогодний стол 2017





Сервировка стола На новогоднем столе 2017 г., не должны присутствовать блюда из птицы, в частности, курятина. Лучше приготовить к Новому году, что-нибудь, из баранины, говядины или же свинины. Из меню следует вычеркнуть всю дичь: уток, индеек, перепелов. Использовать куриные яйца в качестве украшения на новогоднем столе — также не рекомендуется. Сервировка стола также должна учесть вкусы символа 2017 года. Используйте однотонную скатерть светлых тонов, которая не будет привлекать к себе внимание. Зато посуда может быть яркой, лучше из природных материалов. Синтетики и пластмассы стоит избегать в этом году.

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