В Севастопольском государственном университете прошла презентация книги «Александр Куприн» из серии "ЖЗЛ"

В Севастопольском государственном университете состоялась презентация монографии «Александр Куприн» из серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия». Автор книги - доцент кафедры «Журналистика и славянская филология» Гуманитарно-педагогического института СевГУ Виктория Миленко. Об этом сообщает пресс-служба вуза.





Александр Иванович Куприн – знаменитый писатель, классик русской литературы начала ХХ века. Его жизнь была похожа на остросюжетный роман: от раннего сиротского детства во Вдовьем доме — до головокружительной карьеры, от участия в «белом» движении, бегства из России и эмиграции — до возвращения на родину под приветственный гром советских маршей, от славы ресторанного завсегдатая, дружбы с циркачами, силачами, рыбаками, авиаторами, авантюристами — до приема у Ленина в Кремле. Все противоречия, парадоксы, катастрофы и смятения пред- и постреволюционной эпохи, проявившиеся в обширной купринской мифологии, а также большая роль Крыма в человеческой и писательской судьбе Куприна нашли отражение в монографии Виктории Миленко. Особое внимание автор уделила самому красивому сюжету купринского мифа – балаклавскому.





«Александр Куприн» - третья книга Виктории Миленко в серии «Жизнь замечательных людей». Ранее вышли биографии уроженца Севастополя Аркадия Аверченко и поэта-сатирика Саши Черного.

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