Адмирал Витко может стать главным претендентом по пост губернатора от партии власти – источник

Командующий Черноморским флотом России адмирал Александр Витко может стать кандидатом в губернаторы Севастополя от партии «Единая Россия» из-за отсутствия в городе реальных политических тяжеловесов и очередной назревающей бури накануне выборов. Об этом пишет «Новый День» со ссылкой на собственные источники, близкие к партии власти.





Издание отмечает, что предпочтение Витко отдаётся в связи с необходимостью решения стратегической задачи на президентские выборы в следующем году. «Одно дело, чтобы выборы (губернатора Севастополя) прошли бодро и одновременно спокойно, что называется, без сучка и задоринки, без лишних треволнений и политических потрясений, с предсказуемым итогом и желательно при хорошей явке... И совсем другое – какая социально-экономическая ситуация, а следовательно, политическая обстановка сложится в Севастополе в перспективе, накануне президентских выборов 2018 года. А это пока большой вопрос», – рассуждает собеседник агентства.





По его словам, предварительные итоги деятельности врио губернатора на посту «больше разочаровывают, чем вдохновляют». «Можно возразить, что полгода – не срок, и до осени у врио ещё есть время, чтобы проявить себя в качестве «крепкого хозяйственника». Но этот период как раз выпадает на предвыборную гонку, когда административный ресурс отвлекается на решение имиджевых и политических задач, а в хозяйственных вопросах приоритет отдаётся не серьёзным и застарелым проблемам, эффект от решения которых будет виден далеко не скоро, а скорее, косметическим, с быстрым «наглядным» результатом. Таким образом, есть риск, что и через полгода врио губернатора так и останется для федерального центра «тёмной лошадкой» в важном и знаковом регионе всего лишь за год до самых главных выборов в стране», – поделился источник.





В пользу Витко говорит то, что он в Севастополе работает уже четвёртый год, знаком с его хозяйственными и внутриполитическими проблемами и способен успокоить вновь назревающую политическую бурю в городе в связи с выборами в различные ветви власти, в том числе и будущие выборы в Заксобрание.





Не менее важной причиной вероятной ставки «Единой России» на Александра Витко собеседник назвал отсутствие харизматичных и сильных политических фигур среди севастопольских единороссов, а также кадровую и организационную слабость региональной ячейки.





По информации источника, в центральном аппарате «Единой России» пошли навстречу коллегам из региона и дали отмашку на проведение консультаций с сильными региональными лидерами и проведение праймериз по кандидатурам. Всё это, по мнению руководства ЕР, поможет повысить авторитет и влиятельность единороссов накануне выборов в важном субъекте РФ, пишет «Новый День».

Читайте еще...