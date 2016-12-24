Аграрии Севастополя в 2016 году при поддержке государства заложили 457 гектаров виноградников

Аграрии Севастополя в 2016 году при поддержке государства заложили 457 гектаров виноградников. Об этом заявил директор департамента сельского хозяйства правительства города Дмитрий Чумаков.





«Севастопольскими предприятиями на данный момент уже высажено 457 га новых виноградников», – сказал Чумаков, подчеркнув при этом, что таких объемов закладки в регионе достаточно долго не наблюдалось.





По его словам, сумма государственных субсидий и компенсаций для производителей сельскохозяйственной продукции, занятых в том числе виноградарством, до конца года составит более 300 млн рублей. «Были выданы субсидии на возмещение части затрат сельхозпроизводителям на раскорчевку, закладку и уход за многолетними насаждениями, на обновление парка сельскохозяйственной техники, оказывалась финансовая поддержка на закупку удобрений и проведение комплекса сельскохозяйственных работ», – пояснил Чумаков.





С целью развития растениеводства и животноводства в Севастополе, отметил руководитель департамента, была принята и действует государственная программа развития сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности на 2016-2018 годы. Программой предусмотрена государственная поддержка сельхозпроизводителей в виде предоставления субсидий, в том числе и из федерального бюджета.





Весной управление агропромышленного комплекса сообщало о планах высадить до конца года более 600 га новых виноградников и более 500 га старых виноградников раскорчевать.

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