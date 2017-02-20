Активисты «Нашего Севастополя» перечислили недочеты в нынешней Стратегии развития города и планируют разработать собственную

Активисты общественного движения «Наш Севастополь» в ходе обсуждения «Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года» отметили основные ее недостатки и заявили, что планируют разработать собственный документ.





«Стратегия развития Севастополя необходима городу. Наличие данного документа как базового при определении направлений развития города даст возможность комплексно и сбалансировано подходить к развитию всех сфер городского хозяйства, экономики и социальной жизни на протяжении ближайших 15-20 лет», – заявил соавтор ОД «Наш Севастополь» и член Общественной палаты Олег Гасанов.





При этом он отметил, что содержание Стратегии нельзя признать удовлетворительным по ряду причин. «Перечень приоритетов развития недоработан. В частности, в заявленной миссии «Севастополь – геостратегический центр Причерноморья» содержится ошибка. После вхождения Севастополя и Крыма в состав России роль Севастополя как штаба ЧФ РФ осталась, но как плацдарм операций в рамках военно-морской базы изменилась. Таким плацдармом стала вся территория Крымского полуострова», – сказал Гасанов.





Он также обратил внимание на тот факт, что Стратегия ссылается в качестве базового источника для разработки направлений развития Севастополя на некую «Концепцию стратегического развития Севастополя до 2030 года». «Данная Концепция не была утверждена в качестве официального документа. Отсутствие легитимного статуса данного документа ставит под большое сомнение основные выводы, сформулированные в данной Стратегии», – считает Гасанов.





В ходе обсуждения документа участники были единодушны в том, в Стратегии не отражен реальный экономический вклад структурных подразделений и сопутствующих проектов министерства обороны в экономику Севастополя, связанных с судоремонтом, сервисными центрами, образовательной базой, ресурсами военной медицины, научными центрами военного ведомства.





По мнению участников обсуждения, в проекте Стратегии превалируют частные интересы конкретных представителей власти и бизнеса. Откровенно лоббируется элитное виноделие как системообразующая отрасль, мемориальный парк «Примирение», целеполагание создания которого не проработано. Лоббируются проекты «Балаклава» и Энерджинет.





«Наш Севастополь» считает, что документ не содержит расчет экономического эффекта от государственных инвестиций: сколько рублей частных инвестиций придет на 1 рубль вложенных бюджетных средств.





Кроме того, общественники убеждены в том, что форма обсуждения Стратегии, предложенная правительством, содержит ряд недочетов. В частности, не прописан механизм общественного обсуждения и принятия поправок к стратегии, документ обсуждается кулуарно.





«Наш Севастополь» по итогам обсуждения «Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года» принял резолюцию, в которой заявлено, что общественное движение намерено сформулировать собственное видение развития Севастополя в качестве базы для итогового документа «Стратегия социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года».





Движение «Наш Севастополь» до 10 марта 2017 года выработает на основе поступивших в ходе обсуждения предложений концептуальный документ, в котором будет отражена позиция городского экспертного и профессионального сообщества, ведущих российских экспертов, общественности города. Также будет предложена модель широкого общественного обсуждения и принятия жителями этого документа.





«Севастополь как город славы, центр русской истории и военный форпост России достоин того, чтобы стратегией его развития гордилась вся страна», – уверены активисты «Нашего Севастополя».





В обсуждении Стратегии приняли участие общественники, предприниматели, члены Общественной палаты города (ОП), депутат Заксобрания Татьяна Сандулова. Представители правительства Севастополя на собрании замечены не были, хотя получили приглашение.





Проект Стратегии социально-экономического развития Севастополя до 2030 года ставит перед собой главную цель – определить приоритеты развития города. Проект опубликован на сайте правительства города и представляет собой документ объемом около 200 страниц.





Стратегию развития Севастополя исполнило ООО «Бизнес решения» (Севастополь), созданное в 2014 году. Уставной капитал – 10 тысяч рублей. Учредители Денис Сергеев и Владимир Воловикис. Другой информации о компании в сети интернет найти не удалось.

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