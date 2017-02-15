Алтабаева мечтает, чтобы правительство Севастополя жестко контролировало несертифицированных экскурсоводов

Председатель Заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева во время отчета и.о. начальника главного управления культуры Ларисы Дудкиной пыталась у нее выяснить, как работает правительство города, чтобы исключительно сертифицированные экскурсоводы обслуживали туристов.





«В вашем докладе есть информация о том, что утвержден административный регламент бесплатной госуслуги аккредитации экскурсоводов. И такую аккредитацию получили 217 специалистов. Но, к сожалению, мы понимаем, что, обслуживает туристов в высокий сезон значительно большее количество экскурсоводов. Что сделано для того, чтобы отсечь неквалифицированных экскурсоводов и не дать им возможности давать необъективную информацию в городе-герое Севастополе?» – спросила Алтабаева.





Дудкина подтвердила, что региональный регламент действительно был принят в 2016 году. «Однако аттестация экскурсоводов – добровольная процедура. Ее могут проходить или не проходить экскурсоводы. То есть готовить экскурсоводов мы будем, но внедрять контроль (за экскурсоводами) – это незаконно. Мы не имеем права запрещать», – отметила Дудкина.





Она пояснила, что, «если потребитель хочет воспользоваться услугами непрофессиональных экскурсоводов, он имеет на это право».





Однако Алтабаева настаивала: «У нас часто организованные группы туристов сопровождаются несертифицированным экскурсоводом». «В туристский реестр мы будем включать фамилии сертифицированных экскурсоводов», – предложила компромисс Дудкина. «Хотелось бы, чтобы работа была более активной», – оставила за собой последнее слово Алтабаева.





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