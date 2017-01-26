Базовые оклады сотрудников спортивных учреждений Севастополя существенно увеличены

Правительство Севастополя на сегодняшнем заседании приняло постановление, согласно которому существенно увеличиваются базовые оклады тренеров и сотрудников государственных спортивных учреждений города, передает корреспондент Нового Севастополя.





«Принятие данного постановления не потребует дополнительных расходов, покрываемых из бюджета города», - заверил начальник управления по делам молодежи и спорта Валерий Чалый.





По его словам, в прошлом году тренеры в среднем получали 19 тыс рублей, после вступления в силу постановления их средний заработок составит около 26 тыс рублей. Средний базовый оклад персонала государственных спортивных учреждений увеличится с 12,5 тыс рублей до 17 тыс рублей. «Это значительный рост», – констатировал Чалый.





И.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников подчеркнул, что сотрудники государственных спортивных учреждений города - единственная пока категория работников, по которой предусмотрен рост заработной платы. «Остальные пока не получили поддержки минфина», - посетовал глава города и выразил надежду, что «на конец 2017 - начало 2018 года мы догоним (до уровня сотрудников спортивных учреждений) уровень зарплат остальных категорий работников».

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