Безопасные Крещенские купания обеспечили в Севастополе более 100 спасателей

Безопасные Крещенские купания обеспечили в Севастополе более 100 спасателей и 11 плавсредств. Об этом журналистам заявил главный государственный инспектор по маломерным судам главного управления МЧС России по Севастополю Борис Готовко.





«Нашими специалистами были подготовлены 8 мест купания горожан в праздник Крещения. Это, в частности, акватории моря вблизи музея «Херсонес Таврический», бухты Казачья, Омега, городской пляж Балаклавы, мыс Хрустальный, бухта Голландия, акватории микрорайона Радиогорка и поселка Кача», - сказал Готовко.





По его словам, водолазы МЧС обследовали места купаний, убрали из воды опасные для людей предметы. «Были привлечены для усиления группировки спасателей силы и средства Всероссийского общества спасения на водах. Работали также 11 плавсредств ГУ МЧС. Всего были задействованы 102 человека, 27 единиц автомобильной техники, несколько палаток, в которых можно было погреться и переодеться», - уточнил Готовко.





Он также сообщил, что за медицинской и иной помощью к спасателям горожане не обращались.

Читайте еще...