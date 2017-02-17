Бывший главврач «скорой помощи» Севастополя назвал состояние городского здравоохранения геноцидом севастопольцев

Член Ассоциации врачей Севастополя, в прошлом главврач станции «скорой помощи» первой горбольницы Юрий Мальков назвал состояние городского здравоохранения геноцидом севастопольцев. Об этом он заявил на «круглом столе» активистов общественного движения «Севастополь в поддержку президента России».





«Вы все видите очереди в поликлиники города с 5 часов утра. Первичное звено, как было плохо укомплектовано, так оно и остается ниже 50%. Недовольны городской медициной, судя по последним опросам, 70% севастопольцев», – сказал Мальков.





Он добавил, что в Севастополе, значительно приросшем населением, по прежнему работают 22-23 бригады «скорой помощи». «Население Севастополя официально – 440 тысяч уже. Плюс – 300 тысяч человек непрописанного населения. На эти 700 тысяч по нормативам здравоохранения положено 70 бригад», – пояснил Мальков.





По его словам, врачи городской «скорой помощи» испытывают очень большую нагрузку, «работают, утирая лоб, не имея возможности даже перекусить, сходить в туалет, по 25-30 вызовов в сутки каждая бригада отрабатывает».





«Это состояние городского здравоохранения я оцениваю, как геноцид севастопольцев», – считает Мальков.





9 февраля и.о. директора департамента здравоохранения Ольга Емельяненко заявила журналистам о том, что ограниченное количество севастопольцев заботится о своем здоровье. «У нас пока смертность выше чем по РФ, но связано это прежде всего с тем, что очень ограниченное количество людей заботятся о своем здоровье», – отметила руководитель горздрава.

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