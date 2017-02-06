Бывший севастопольский чиновник получил 6 лет колонии строгого режима за взятку при ремонте автодороги на Фиолентовском шоссе

Бывший севастопольский чиновник получил 6 лет колонии строгого режима за покушение на получение взятки при ремонте автодороги на Фиолентовском шоссе. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Севастополю Ольга Постнова.





По ее информации, собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора заместителю директора ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства». Он признан виновным в покушении на получение взятки в крупном размере, сопряженном с вымогательством (ч. 3 ст. 30, п. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).





Следствием установлено, что в ноябре 2015 года между строительной фирмой и ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» был заключен договор на проведение работ по капитальному строительству автодороги на Фиолентовском шоссе. После того, как на счет фирмы поступил аванс, заместитель директора ГКУ потребовал через ведущего специалиста от предпринимателя часть денежных средств как залог его дальнейшей работы. В случае отказа чиновник угрожал руководителю фирмы необоснованными проверками и воспрепятствованием деятельности предприятия.





26 марта 2016 года предприниматель передал через ведущего специалиста требуемую с него взятку в размере 200 тысяч рублей, после чего оба злоумышленника были задержаны и преступный умысел заместителя руководителя не был доведен до конца.





Приговором суда бывший чиновник признан виновным в инкриминируемом преступлении. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере десятикратной суммы взятки. Также в дальнейшем он лишен права занимать определенные должности сроком на три года. В отношении его подельника ранее был также вынесен обвинительный приговор.

Читайте еще...