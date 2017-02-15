Более 100 миллионов рублей направят севастопольские власти на оплату сложных операций для горожан в текущем году

Севастопольские власти планируют направить в текущем году на оплату проведения сложных видов оперативных вмешательств для севастопольцев более 103,5 млн рублей. Об этом в эфире одного из городских телеканалов заявил главный специалист отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Севастополя Андрей Иванов.





«Сложных операций у нас запланировано 426. На это предусмотрено около 79 млн рублей в бюджете Севастополя. Плюс недавно мы получили софинансирование из федерального бюджета на сумму 24,5 млн рублей. То есть, будут дополнительно прооперированые пациенты, которых мы сможем здесь пролечить», - сказал Иванов.





При этом он отметил, что нуждающихся, «к сожалению, несколько больше, остальные будут направляться в федеральные медицинские центры за пределами региона».





Также, по словам Иванова, запланировано 2 082 операции, которые оплачиваются по полису Фондом обязательного медицинского страхования. Всего же власти планируют в текущем году оказать высокотехнологическую медицинскую помощь 3,5 тыс человек как на территории Севастополя, так и в других регионах РФ.

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