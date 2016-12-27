Более 30 аварийных бригад и 42 единицы спецтранспорта будут дежурить в Севастополе в новогодние праздники

Более 30 аварийных бригад и 42 единицы специализированного транспорта будут обеспечивать новогодние праздники в Севастополе. Об этом сегодня на аппаратном совещании в правительстве города заявил и.о. директора департамента городского хозяйства Андрей Чибисов.





«Докладываю об организации работы жилищно-коммунального комплекса Севастополя с 1 по 8 января. Составлен график дежурств, определены аварийные бригады в различных подразделениях», – сказал Чибисов.





По его словам, в структуре Единой дежурной диспетчерской будет круглосуточно работать аварийная бригада в составе 4 человек, в «Севастопольэнерго» – 7 бригад по 2 человека в каждой, в ПАО «Севастопольгаз» – 2 бригады общей численностью 25 человек, в «Севтеплоэнерго» – 10 бригад по 4 человека, в водоканале – 3 бригады по 5 человек.





«Сформированы дежурные бригады в 9 управляющих компаниях, определены ответственные лица, которые будут нести круглосуточное дежурство в праздничные дни. Подготовлены 42 единицы специализированного транспорта для возможного устранения аварий», – подытожил Чибисов.





Вице-губернатора Илья Пономарев в свою очередь сообщил, что составлен график дежурств должностных лиц правительства Севастополя и поручил Чибисову обновить список телефонов аварийных служб и донести эту информацию до должностных лиц и населения. Он также призвал обратить внимание на оперативную уборку территорий во время праздничных дней.

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