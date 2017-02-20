Более 30 самых проблемных подпорных стен будут отремонтированы в Севастополе до конца года

Более 30 самых проблемных подпорных стен будут отремонтированы в Севастополе до конца года. Об этом заявил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Севастополя Евгений Бортников.





«В прошлом году специализированная подрядная организация выполнила инвентаризацию 464 подпорных стен, из них определены самые изношенные и опасные. По 35 подпорным стенам мы имеем госконтракты. Подрядчики приступили к ремонтам», - сказал Бортников.





Он уточнил, что по погодным условиям работы находятся не в активной фазе. «Тем не менее, где-то есть уже наполовину выполненные стены, где-то только начаты, где-то в завершающей стадии. До конца лета мы их закончим», - пояснил Бортников.





19 декабря 2016 года правительство Севастополя одобрило заключение госконтракта с единственным поставщиком ООО «Стройинжиниринг» на осуществление строительного контроля по ремонту и строительству подпорных стен на сумму 2,8 млн рублей.

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