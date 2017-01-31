Более 70% общего долга по зарплате перед севастопольцами накопили госпредприятия - гортруд

Более 70% общего долга по зарплате перед севастопольцами накопили госпредприятия. Об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сегодня заявил директор департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко, докладывая результаты мониторинга погашения задолженности по выплате зарплаты в организациях города.





«Доля задолженностей по зарплате перед работниками предприятий государственной формы собственности составляет 70,1% от общей суммы такой задолженности в Севастополе. Ситуация впервые возникла в июле 2016 года. В 2015 году в мониторинг было включено одно госпредприятие, а в 2016 году - уже 9. Сейчас на 4 госпредприятиях города имеется задолженность по зарплате свыше 12 млн рублей», - сказал Борисенко.





По его словам, эти предприятия входят в ведение департамента экономики («Севастопольское авиационное предприятие» - 8,7 млн рублей), департамента городского хозяйства («Городской автозаправочный комплекс» - 2,3 млн рублей), департамент сельского хозяйства («Садовод» - 716 тысяч рублей), департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры («Севастопольское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта» - 261 тысяч рублей).





«Сравнительная динамика роста и погашения задолженности по зарплате в 2016 году свидетельствует, что рост происходит гораздо более высокими темпами, нежели погашение. Если сравнивать 2015 и 2016 годы, то анализ показывает, что на начало 2015 года сумма задолженностей по зарплате составляла 1,2 млн рублей, пик задолженности пришелся на май и составил 65,4 млн рублей, а на конец года задолженность снизилась до 10,6 млн рублей», - пояснил Борисенко.





При этом он от отметил, доля госпредприятий составляла 2,9%. «В 2016 году пик задолженности пришелся на 1 декабря и составил 43,3 млн рублей, сейчас сумма задолженности возросла на 7 млн рублей или на 17%, а доля госпредприятий составляет 70%», - подчеркнул Борисенко.

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