Более двух тысяч архивных дел оцифровано в прошлом году в госархиве Севастополя

Благодаря программе комплексного подхода к оцифровке документов, за прошлый год в Государственном казенном учреждении «Архив города Севастополя» удалось оцифровать 2 100 архивных дел. Об этом заявила в эфире одного из городских телеканалов начальник управления архивным делом Наталья Калинина.





«В 2016 году разработана и начала действовать программа системного и комплексного подхода к оцифровке документов. Был заключен контракт с фирмой (корпорация «ЭЛАР»), бюджетом города было выделено 6 млн рублей и проведена оцифровка 2 100 архивных дел. Это более 546 тысяч листов», – сказала Калинина.





При этом она отметила, что с 2003 года, когда в севастопольском архиве появились первые сканеры, и до 2014 года силами сотрудников было оцифровано только 213 архивных дел.





«В связи с тем, что программа рассчитана на 5 лет, после этого мы будем иметь более 10 тысяч оцифрованных архивных дел. Для нас это очень важно. Когда дело существует в электронном виде, оригинал документа из архивохранилища уже не выдается. Соответственно угроза утраты текста единственного подлинника исчезает», – пояснила Калинина.





В первую очередь, по ее словам, были оцифрованы наиболее востребованные материалы. Это документы Севастопольской городской госадминистрации и городского Совета. За ними планируется оцифровать документы сельских и поселковых советов а также весь дореволюционный фонд Севастополя.

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