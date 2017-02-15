Более половины севастопольцев, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи, получают ее в медучреждениях города

Более половины севастопольцев, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи, получают ее в государственных медицинских учреждениях города. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил главный специалист отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Севастополя Андрей Иванов.





«Более половины пациентов, которые нуждаются в высокотехнологичной помощи, получают ее в Севастополе. И только меньшая часть направляется в другие регионы. Это вынужденно, поскольку мы пока не можем делать особо сложные виды оперативных вмешательств», – сказал Иванов.





По его словам, департамент здравоохранения планирует в текущем году оказать высокотехнологичную медицинскую помощь 3,5 тыс севастопольских пациентов как на территории города, так и в других регионах. «Это серьезный шаг вперед. Для справки: в 2015 году 1,5 тыс человек получили высокотехнологичную помощь, в 2016 уже было 2,5 тыс человек пролечено», – подчеркнул Иванов.





По данным департамента здравоохранения, за 2,5 года в Севастополь поставлено 1 938 единиц современного медицинского оборудования. Из них 1 927 единиц уже введены в эксплуатацию и работают.

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