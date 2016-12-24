Более половины земель сельскохозяйственного назначения в Севастополе не используется – профильный департамент

Более половины земель сельскохозяйственного назначения в Севастополе не используются – на данный момент простаивает 11,5 тыс га. Об этом заявил директор департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков.





«В начале августа 2016 года департаментом совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением «Станция агрохимической службы «Елецкая» (Липецкая область) была проведена работа по анализу использования земель сельскохозяйственного назначения Севастополя. Создана спутниковая картографическая основа, осуществлена географическая привязка внутрихозяйственного покрытия на основе схем внутрихозяйственного устройства. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, по результатам этой деятельности, 21 тыс 18 га. Из них большая часть – 11,5 тыс га – не используется», – сообщил Чумаков.





По его словам, с целью вовлечения земель в оборот после проверочных мероприятий департамент формирует список граждан, желающих продать или сдать в аренду земельные участки, которые не обрабатываются по тем или иным причинам. Эти данные размещаются на сайте департамента сельского хозяйства. «К нам уже обратились 20 человек, которые интересуются теми землями, которые размещены у нас на сайте», – сказал Чумаков.





В соответствии с приказом министерства сельского хозяйства РФ, утвержден порядок осуществления государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, который осуществляется министерством сельского хозяйства РФ и подведомственными ему государственными бюджетными учреждениями.

Читайте еще...