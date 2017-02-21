Более трети населения Севастополя является нетрудоспособным - горздрав

Более трети населения Севастополя является нетрудоспособным. Об этом сегодня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заявила и.о. директора департамента здравоохранения Ольга Емельяненко.





Она напомнила, что, по данным «Севастопольстата», на 31 декабря 2016 года численность постоянного населения города составила 428 тысяч человек и выросло за 12 месяцев на 12,4 тысяч человек. «Миграционный прирост населения Севастополя в 2016 году составил 13 тысяч человек. Прибыли в город из регионов РФ, стран СНГ, других стран 18 850 человек, что на 3 098 человек меньше, чем в 2015 году. Выбыло 5 830 человек. Внутрирегиональная миграция составила 3 783 человека», - сказала Емельяненко.





По ее информации, в структуре населения количество женщин превышает количество мужчин. «Отмечается незначительное увеличение числа лиц нетрудоспособного возраста. Нетрудоспособное население составляет 34% от всего населения города», - отметила Емельяненко.

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