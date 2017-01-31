Больше половины улично-дорожной сети Севастополя находится в состоянии «аварийной ямочности»

Больше половины улично-дорожной сети Севастополя находится в состоянии аварийной ямочности. Об этом сегодня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил и.о. директора департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Игорь Титов.





«Что касается текущего состояния автодорог, то аварийная ямочность в настоящее время присутствует на 60% улично-дорожной сети города. Возникает эта проблема в связи с тем, что дороги находятся в ненормативном состоянии. Верхний слой дорог не соответствует стандарту, чаще всего из-за плохого качества щебня», – сказал Титов.





По его словам, зимой на ямочных ремонтах автодорог заняты три ремонтные бригады при суточных объемах 150-200 погонных метров. Ремонты будут сделаны на 16 улицах.





«Содержанием автомобильных дорог, в частности, аварийным, ямочным ремонтом занимается госпредприятие «Севастопольский автодор» в соответствии с ранее заключенным контрактом. И в дальнейшем оно будет этой работой заниматься», – пояснил Титов.





Он также напомнил, что в текущем году будут отремонтированы 52 улицы, капитально – 14 улиц.

Читайте еще...