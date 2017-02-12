Британские ученые предложили развивать в Крыму и Севастополе археологический туризм

Группа британских ученых, которая находится с визитом в Крыму и Севастополе, предложила развивать на полуострове археологический туризм. Об этом во время встречи с директором музея-заповедника «Херсонес Таврический» Светланой Мельниковой и главой Государственного музея героической обороны и освобождения города-героя Николаем Мусиенко заявил ученый Бристольского университета Патрик Мерсер.





«Зачем мы приехали сюда? В нашей стране каждый школьник знает об одном событии, связанным с Крымом – Балаклавском сражении времен Крымской войны. С одной стороны, Крым - признанное место, связанное исторически с Британией. С другой стороны – этой информации в широких массах явно не хватает», - сказал Мерсер.





Он рассказал, что во времена Украины он привозил сюда группы из Великобритании, которые на платной основе участвовали в раскопках – так называемый археологический туризм. Сейчас он планирует возобновить подобные туры. «Много наших предков имели отношение к Крымской войне. Идея такова - мы будем привлекать их к экспедициям вместе с историками и археологами», - отметил Мерсер.





Ученый подчеркнул, что, «когда ходишь по полям сражений, складывается совершенно другое впечатление от исторических событий».





В субботу британские ученые планируют посетить места сражений времен Крымской войны в районе Балаклавы и Инкермана.

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