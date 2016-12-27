Чалый хочет «избрать» губернатором Овсянникова на безальтернативной основе

Экс-председатель Законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый хотел бы провести выборы губернатора города на безальтернативной основе с единственным кандидатом – нынешним и.о. губернатора Дмитрием Овсянниковым, если тот выполнит ряд условий. Об этом он рассказал в интервью изданию «Клуб регионов».





«Лично я бы предпочел неконкурентные выборы, – заявил он, а на уточняющий вопрос, кого он видит на этом посту, сказал: – Приходят и голосуют за Овсянникова, а Овсянников к лету сделал уже столько полезного, что вопросов вообще ни у кого нет. Для меня это лучший сценарий».





Чалый добавил, что Овсянникову не удастся «просто надуть себя в СМИ перед выборами» и победить – придется «уже к лету 2017 года показать какой-то значимый результат».





При этом Чалый допустил, что может не поддержать Овсянникова на выборах. «Если представить себе другую ситуацию, что у Овсянникова вовсе ничего не получается или внезапно он проявит себя в чём-то плохом… Для меня это очень нежелательный сценарий. Но я буду поддерживать только такого губернатора, который реально полезен городу», – заключил он.





В октябре бывший спикер Заксобрания Севастополя Алексей Чалый назвал противников проведения прямых выборов губернатора города троллями. «Я не вижу никаких содержательных возражений, ну не вижу! В интернете это называется троллингом», – сказал Чалый на «круглом столе» о внесении в устав Севастополя изменений, предполагающих всенародные выборы главы города.

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