Чалый хотел бы полностью курировать в Севастополе «Единую Россию» – эксперт

«Народный мэр» Севастополя Алексей Чалый хочет взять под полный контроль региональную организацию политической партии «Единая Россия». Об этом заявила политический обозреватель «Национального эксперта» Галина Солонина





По ее информации, «Единая Россия» готовится к новому избирательному циклу в масштабах всей страны. «По сути, выборы президента 2018 года станут ответом на вопрос – будет партия власти дальше именоваться «Единая Россия», или же произойдет перетасовка политической колоды, как это многократно бывало при Ельцине, когда правящими общественно-политическими объединениями были поочередно «Демократическая Россия», «Выбор России», «Наш дом – Россия», «Единство». Сохранится ли российская традиция – «новый президент – новая(ые) партия(и) власти»? Пожалуй, ответ на этот вопрос сегодня никто не сможет дать», – сказала Солонина.





Но также очевидно, по ее словам, что это зависит от самой «Единой России» и других активных политических игроков. «Высока вероятность того, что Владимир Путин использует свой очередной президентский срок, который начнется в 2018 году, для формирования системы передачи власти потенциальному преемнику. И если «Единая Россия» окажется эффективным политическим инструментом в ходе кампании-2018, ее шансы на сохранение позиций при преемнике будут весьма высоки. Если же она допустит сбой или позволит другой лояльной президенту политической силе перехватить лидерство, отыграть ситуацию назад будет сложно», – считает Солонина.





В этой связи, уверена эксперт что «Единая Россия» должна показать эффективность во всех субъектах. «Даже в таких сложных, как Крым и Севастополь, где еще сильны традиции украинской политической вольницы, в чем вся страна могла убедиться в ходе думской избирательной кампании-2016, когда врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников активно поддержал кандидата от «Партии роста», а не «Единой России» (правда, население не высказало доверия его протеже)», – напомнила Солонина.





Она подчеркнула, что «в Севастополе множество внутренних конфликтов». «Известно, что Алексей Чалый хотел бы полностью курировать в этом регионе проект «Единая Россия», что наталкивается на серьезное сопротивление его (а не «Единой России») политических оппонентов. В Севастополе разброд очевиден, но он в скрытых формах присутствует и в некоторых других регионах, особенно тех, где уже прошли выборы губернаторов, и возникло напряжение между исполнительной и законодательной властью», – уверена Солонина.





Эксперт считает, вопрос усиления правящей партии, причем в ближайшее время, сложной сверхважной задачей, стоящая перед ее руководством. «Индикатором станут выборы: если Владимир Путин не станет афишировать своей связи с «Единой Россией» (так, кстати, довольно часто поступали кандидаты в Госдуму от ЕР во время осенней думской кампании), значит, все замеры показывают, что эта партия тянет своего лидера на дно. И тогда после выборов вполне можно будет ожидать замены ЕР на тот же ОНФ, который дальше пойдет по собственному политическому пути, скорее всего – во главе с преемником президента. Так что усиление «Единой России» можно считать вопросом ее выживаемости», – подытожила Солонина.

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