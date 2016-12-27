Чалый признался в неспособности быть госслужащим из-за возлагаемой ответственности

Экс-председатель Законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый признался в неспособности работать на посту губернатора и вообще госслужащим в связи с необходимостью отвечать за сказанные слова и выполнять взятые обязательства. Об этом он рассказал в интервью изданию «Клуб регионов».





«Я думаю, что не буду лучшим губернатором, и вообще это не моя профессия. Возможно, я справился бы с этой должностью, хотя мне было бы психологически очень тяжело, потому что я плохо умею делать большое количество рутинных вещей. Я по-другому устроен, – поделился Чалый. – Огромное количество ритуалов, много слов. Слов ради слов, понимаете? Я понимаю, что таковы правила игры, но мне всё это чрезвычайно тяжело было бы. Потому что я привык отвечать за каждое сказанное слово. И я просто боюсь, что я не потяну такое количество обязательств».





Он добавил, что «никогда не мечтал быть губернатором». «Я «оттешил» себе уже все амбиции, самые высокие, честно говоря», – заявил Алексей Чалый.





По словам экс-главы Заксобрания, сейчас он находится именно на своем месте. «Будучи председателем Закса, я полтора года не мог нормально спать, потому что это всё время ломка, необходимость участвовать в публичных мероприятиях и так далее. Как себя валерьянкой ни заливай, к этому не привыкнешь… – рассказал он. – Я думаю, что я на самом деле буду полезнее всего в электроэнергетическом проекте для Севастополя. Именно поэтому лучше всего я вижу себя именно в такой роли».

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