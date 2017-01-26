Чалый в 2016 году внес в Заксобрание города два законопроекта и постановление, связанные с его персоной

Депутат Законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый в 2016 году внес в сессионный зал два законопроекта и проект постановления, так или иначе связанные с его персоной. Об этом говорится в материале Крыминформа со ссылкой на отчет о работе депутата Алексея Чалого за прошлый год, размещенный на официальном сайте Заксобрания Севастополя.





Первый из проектов – постановления «О досрочном прекращении полномочий председателя Законодательного собрания города Севастополя А.М. Чалого» – сам Чалый анонсировал еще 29 декабря 2015 года, однако почти три месяца использовал вопрос для оказания давления на губернатора Сергея Меняйло, который в отставку всё не уходил. И лишь 22 марта 2016 года Заксобрание большинством голосов отправило в отставку Чалого по его инициативе.





В ноябре был принят закон по проекту Чалого «О внесении изменений в Устав города Севастополя» в части введения прямых выборов губернатора, чего он добивался еще с 2014 года. Второй законопроект депутата «О признании утратившим силу Закона города Севастополя от 30 апреля 2014 года №7-ЗС «О порядке избрания губернатора города Севастополя депутатами Законодательного собрания города Севастополя», внесенный в Заксобрание в конце декабря, носил технический характер.

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