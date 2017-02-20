Чалый всегда нуждается в наличии врагов – депутат Госдумы

Депутат Государственной думы Константин Затулин считает, что для бывшего председателя Законодательного собрания Севастополя Алексея Чалого важно постоянное наличие врагов, причем врагом может оказаться кто угодно. Такое мнение он выразил в интервью «Зеркалу Крыма».





«Он не даёт городу жить спокойно, не даёт людям объединиться. Он, наконец, у части Севастополя вызвал отторжение. Вместо того, чтобы направить свои усилия на решение животрепещущих вопросов, а их в Севастополе немерено, он занят бесконечной борьбой за себя самого, – сказал Затулин. – Чалый понимает, что его тщеславие, которое во многих поступках им руководит, имеет больше шансов на удовлетворение, если он станет выбранным, а не назначенным губернатором. Саму ответственность за конкретную деятельность, за бесконечные проблемы граждан можно же на кого-то переложить».





По мнению Затулина, Чалый всегда нуждается в наличии врагов. «Ему всё время необходимы враги. Вот, скажем, Меняйло и Белавенцева нет – теперь в качестве врагов «Ночные волки». Завтра будут врагами соседи по Крыму – Аксёнов и другие. Крымские власти уже по сути врагами являются. Врагом может оказаться кто угодно. У Чалого в этом отношении нет каких-либо ограничений. Может быть, кроме первого лица в государстве. Здесь он меру знает», – объяснил он.





Депутат добавил, что церковь в Херсонесе и Черноморский флот также могут оказаться под ударом, если они в какой-то момент станут на пути его тщеславия и амбиций, а ущерб, наносимый общественному мнению и севастопольскому духу, его не волнует.

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