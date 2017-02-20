Чалый всегда нуждается в наличии врагов – депутат Госдумы
12:5020.02.2017г.
Депутат Государственной думы Константин Затулин считает, что для бывшего председателя Законодательного собрания Севастополя Алексея Чалого важно постоянное наличие врагов, причем врагом может оказаться кто угодно. Такое мнение он выразил в интервью «Зеркалу Крыма».
«Он не даёт городу жить спокойно, не даёт людям объединиться. Он, наконец, у части Севастополя вызвал отторжение. Вместо того, чтобы направить свои усилия на решение животрепещущих вопросов, а их в Севастополе немерено, он занят бесконечной борьбой за себя самого, – сказал Затулин. – Чалый понимает, что его тщеславие, которое во многих поступках им руководит, имеет больше шансов на удовлетворение, если он станет выбранным, а не назначенным губернатором. Саму ответственность за конкретную деятельность, за бесконечные проблемы граждан можно же на кого-то переложить».
По мнению Затулина, Чалый всегда нуждается в наличии врагов. «Ему всё время необходимы враги. Вот, скажем, Меняйло и Белавенцева нет – теперь в качестве врагов «Ночные волки». Завтра будут врагами соседи по Крыму – Аксёнов и другие. Крымские власти уже по сути врагами являются. Врагом может оказаться кто угодно. У Чалого в этом отношении нет каких-либо ограничений. Может быть, кроме первого лица в государстве. Здесь он меру знает», – объяснил он.
Депутат добавил, что церковь в Херсонесе и Черноморский флот также могут оказаться под ударом, если они в какой-то момент станут на пути его тщеславия и амбиций, а ущерб, наносимый общественному мнению и севастопольскому духу, его не волнует.
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