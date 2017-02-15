Четыре госучреждения здравоохранения Севастополя способны оказывать пациентам высокотехнологичную медицинскую помощь

Высокотехнологичную медицинскую помощь на данный момент оказывают пациентам в четырех государственных учреждениях здравоохранения Севастополя. Об этом в эфире одного из городских телеканалов заявил главный специалист отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Севастополя Андрей Иванов.





«В настоящее время высокотехнологичная медицинская помощь оказывается на базе 1-й городской больницы им. Пирогова, 9-й городской больницы, городской больницы №5 или так называемого «детского комплекса», и в онкологическом диспансере им. Задорожного», – сказал Иванов.





По его словам, в Севастополе выполняются такие высокотехнологичные операции как эндопротезирование крупных суставов (тазобедренных и коленных), стентирование коронарных сосудов сердца, а также операции, направленные на лечение нарушений ритма сердца. Выполняются некоторые виды нейрохирургических вмешательств, некоторые виды оперативных вмешательств по профилю офтальмология и онкология.





По данным департамента здравоохранения, за 2,5 года в Севастополь поставлено 1 938 единиц современного медицинского оборудования. Из них 1 927 единиц уже введены в эксплуатацию и работают.

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