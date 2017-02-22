Чилийский рок-тенор Игнасио Гомес Урра выступит на конкурсе «Севастопольская красавица-2017»

Чилийский рок-тенор Игнасио Гомес Урра выступит на конкурсе «Севастопольская красавица-2017». Об этом сообщили организаторы мероприятия.





Игнасио Гомес записал более 60-ти международных музыкальных компакт-дисков, альбомов. Его международная дискография включает такие жанры, как оперные арии, классические итальянские песни, неаполитанские песни, рок, поп, любовные баллады, хэви-метал, джаз-поп, латиноамериканские песни и др.





«Как рассказал Игнасио Гомес Урра, он с большой радостью поделится своим талантом и примет участие в работе жюри конкурса. О красоте севастопольских девушек рок-тенор знает не понаслышке. Почти пять лет назад именно девушка из города-героя стала супругой артиста. А теперь у Игнасио появилась возможность принять участие в выборе первой красавицы Севастополя. И это, как подчеркнул известный артист, для него большая честь», – отметили организаторы.





24 февраля в академическом театре им. А.В. Луначарского состоится XXII городской конкурс «Севастопольская красавица-2017». Его организатором традиционно выступает агентство моделей «Мария».





За 22 года со дня основания проекта победительницы «Севастопольской красавицы» представляли город на фестивалях красоты Мисс Россия», «Краса России», «Мисс Украина», «Королева Крыма», международных конкурсах «Жемчужина Черного моря», Miss Princess of the Globe и других шоу в Тунисе, Китае, Турции, Доминиканской республике и Армении.





Вице-мисс проекта «Севастопольская красавица» Анастасия Вознюк победила в национальном конкурсе «Российская красавица-2015», который проходил в Москве.

Читайте еще...