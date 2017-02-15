Число резидентов Севастопольской СЭЗ превысило 300 участников – Овсянников

Число резидентов Севастопольской свободной экономической зоны (СЭЗ) превысило 300 участников. Об этом журналистам заявил и.о. губернатора Дмитрий Овсянников.





«Общее количество резидентов СЭЗ превысило 300 участников. С 1 августа 2016 года пришли 80 новых резидентов. В их заявленных проектах 480 новых рабочих мест и 500 млн инвестиций. И эти проекты фактически нейтрализуют угрозу экономической работе хозяйствующих субъектов, являются дополнительным стимулом», – сказал Овсянников.





По его словам, СЭЗ – это инструментарий поддержки экономической активности хозяйствующих субъектов в условиях, в том числе, санкций. «Как эффективность СЭЗ можно оценить? На примере налогов и сборов 2016 года, которые в случае с Севастополем выросли по налогу на прибыль на 26%», – пояснил Овсянников.





Он считает, что в деятельности СЭЗ в Севастополе «есть некоторые перекосы, когда налоговые льготы распространяются на всю экономическую деятельность резидента, а стоимость проекта меньше». «То есть когда льгот получается больше, чем стоимость инвестпроектов. Такие перекосы мы предлагаем устранить путем корректировки федерального закона о СЭЗ», – подчеркнул Овсянников.





С 1 января 2015 году в Крыму и Севастополе действует свободная экономическая зона со сроком 25 лет.

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