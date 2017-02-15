Число туристов, посетивших Севастополь в 2016 году, выросло на 4% – горкульт

Число туристов, посетивших Севастополь в 2016 году, выросло на 4,3%. Об этом на сессии Заксобрания Севастополя заявила и.о. начальника главного управления культуры Лариса Дудкина.





«По состоянию на 31 декабря 2016 года Севастополь посетили 365 тысяч туристов, что на 4,3% больше, чем в 2015 году. С увеличением авиаперевозок значительно расширилась в 2016 году география туристского потока в Севастополь», – сказала Дудкина.





По ее словам, к традиционно превалирующим туристам из Москвы и Санкт-Петербурга добавились гости из Екатеринбурга, Тюмени, Саратова, Самары, Краснодарского края, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Ярославской, Калининградской областей и других регионов РФ. «Иностранные туристы представлены гражданами Италии, Франции, Азербайджана, Латвии, Великобритании, Венгрии, Казахстана, Китая, Литвы, Сербии», – уточнила Дудкина.





Она также сообщила о том, что в Севастополе работают 120 коллективных средств размещения туристов на 6 880 номеров, для сравнения, в 2015 году – на 6 845 номеров. Увеличилось количество койко-мест с 26 742 до 26 812.





«Общее количество туристов в коллективных средствах размещения в 2016 году – 313 680, в 2015 году – 300 750 человек», – подытожила Дудкина.





29 декабря глава города Дмитрий Овсянников сообщил журналистам, что туристическую «Большую Севастопольскую тропу» горожане, согласно проведенному опросу, не считают приоритетом развития города. Тем не менее, по его словам, правительство города будет развивать этот туристический объект, делая его привлекательным для севастопольцев и гостей.

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