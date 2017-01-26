Дело о разбойном нападении троих севастопольцев на пенсионерку передано в суд

Следственное управление УМВД России по Севастополю передало в суд уголовное дело по факту совершения троими севастопольцами разбойного нападения на 74-летнюю местную жительницу. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.





Сотрудники полиции установили, что трое жителей города в возрасте от 26 до 48 лет, представившись потенциальными арендаторами, обратились к потерпевшей с предложением снять у нее жилье. Проникнув в квартиру, которая сдавалась в наем, они связали женщину, нанесли телесные повреждения, забрали мобильный телефон и 100 рублей, после чего похитили ключи от квартиры, в которой потерпевшая постоянно проживала, и скрылись.





Пенсионерке удалось освободиться и сообщить о нападении в полицию.





В результате действий севастопольских полицейских двое подозреваемых были задержаны в квартире потерпевшей, где они пытались совершить кражу. Третий злоумышленник был задержан в течение суток.

Читайте еще...