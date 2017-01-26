Новости Севастополя

Дело о разбойном нападении троих севастопольцев на пенсионерку передано в суд

15:1426.01.2017г.

Следственное управление УМВД России по Севастополю передало в суд уголовное дело по факту совершения троими севастопольцами разбойного нападения на 74-летнюю местную жительницу. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Сотрудники полиции установили, что трое жителей города в возрасте от 26 до 48 лет, представившись потенциальными арендаторами, обратились к потерпевшей с предложением снять у нее жилье. Проникнув в квартиру, которая сдавалась в наем, они связали женщину, нанесли телесные повреждения, забрали мобильный телефон и 100 рублей, после чего похитили ключи от квартиры, в которой потерпевшая постоянно проживала, и скрылись.

Пенсионерке удалось освободиться и сообщить о нападении в полицию.

В результате действий севастопольских полицейских двое подозреваемых были задержаны в квартире потерпевшей, где они пытались совершить кражу. Третий злоумышленник был задержан в течение суток.

Источник: Новый Севастополь

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