Департамент приоритетных проектов правительства Севастополя слишком дорого обходится налогоплательщикам – Колесников

Департамент приоритетных проектов правительства Севастополя слишком дорого обходится налогоплательщикам. Такой вывод сделал в своем блоге секретарь Севастопольской региональной организации партии «Единая Россия» Борис Колесников.





«Расходы на зарплату (сотрудникам департамента приоритетных проектов правительства Севастополя) – 39 миллионов рублей. На заседании сессии директор департамента (Сергей Градировский) заявил о том, что у него работают 27 человек. Получается, что средняя зарплата в департаменте без малого 100 000 рублей в месяц. Естественно есть в департаменте те, кто получает не больше установленной минфином величины, но получается, что есть и те, которые получают гораздо больше. Как тут не вспомнить Ильфа и Петрова: «В какой холодной стране мы живём! У нас все скрыто, все в подполье. Советского миллионера не может найти даже Наркомфин с его сверхмощным налоговым аппаратом», – пишет Колесников.





Он считает, что «департамент пустых надежд» довольно дорого обходится местному налогоплательщику». «А ведь еще создана корпорация развития Севастополя, которая содержится за счет городского бюджета. Первоначально этой корпорации запланировали бюджет 150 млн рублей, но, слава Богу, одумались и в 10 раз сократили», – отметил Колесников.





Он добавил: «Пока вообще не понимаю, нужен ли сей департамент в правительстве или достаточно создать отдел из пяти человек в каком-нибудь действующем полезном подразделении правительства. Но что-то мне подсказывает, что ответ, который я ищу, очевиден».





Для справки Колесников пояснил, что «зарплата чиновника в Севастополе составляет (в среднем) 46 тысяч рублей» и сослался на ранее принятый городской закон. «Мы высоко дотационный регион, поэтому минфин справедливо урезает наши аппетиты. Похоже, что справедливо, но не эффективно», – резюмировал Колесников.





Директор департамента приоритетных проектов правительства Севастополя Сергей Градировский является членом «команды Чалого».

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