Детский лагерь «Ласпи» в следующем году примет на отдых не менее тысячи детей – департамент образования Севастополя

Детский лагерь отдыха «Ласпи», который не работал в сезоне 2016 года из-за того, что большинство его зданий были признаны аварийными, уже в следующем году примет на оздоровление не менее 1 000 детей. Об этом заявил директор департамента образования Севастополя Михаил Родиков, подводя итоги года.





«На территории города два детских лагеря, это «Горный» и «Ласпи». В этом году «Горный» работал, «Ласпи» не работал. Мы не смогли запустить «Ласпи», потому что только сейчас, в конце декабря получаем официальное заключение о том, какие корпуса можно использовать, какие нельзя», – сказал Родиков.





По его словам, правительство города заложило в бюджете на 2017 год 75 млн рублей для проведения самых необходимых ремонтных работ в «Ласпи», чтобы дети могли там отдыхать уже в следующем сезоне. «Там будет отремонтировано два больших корпуса. Таким образом, это 250-270 детей в каждую смену. За 4 смены порядка 1 000 детей отдохнут», – пояснил Родиков.





Распоряжением Правительства РФ 11 августа 2014 года лагерь «Ласпи» был включен в ведомственную программу по модернизации. Предусматривалось выделить на этот объект 3,6 млрд рублей до 2020 года. Однако данное мероприятие было исключено из программы, и деньги направлены на строительство больницы скорой медицинской помощи.





6 октября 2015 года вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец, находясь в Севастополе, заявила о том, что «детский лагерь «Ласпи» надо спасать, подставить ему плечо Правительства РФ и Севастополя». По ее словам, «масштаб бедствия серьезно превосходит все то, что я ожидала увидеть». «Это должен быть такой же хороший лагерь, как и «Артек». Этот лагерь поставлен в повестку дня», – отметила Голодец.





Детский лагерь «Ласпи» – это 4 четырехэтажных бетонных корпуса и 14 небольших корпусов общей площадью 70 тысяч квадратных метров.

Читайте еще...