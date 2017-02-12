Директор Панорамы предложил британским ученым помочь оборудовать лагерь английских войск времен Крымской войны

Директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко попросил британских ученых, которые находятся с визитом в городе, помочь оборудовать лагерь английских войск времен Крымской войны в создаваемом в регионе историческом парке. Такое предложение он сделал во время встречи с британскими учеными и директором музея-заповедника «Херсонес Таврический» Светланой Мельниковой, передает корреспондент Нового Севастополя.





«У нас в этом году будет реализован проект создания исторического парка (в районе Федюхиных высот), где будут оборудованы места французских, английских, русских войск. Хотелось бы, чтобы вы нам помогли исторически правильно показать, как жили британцы, быт солдат», - предложил Мусиенко.





В свою очередь археолог Нил Фолкнер отметил, что цель визита британских ученых в Крым и Севастополь – изучение истории Крымская война, участие в раскопках на полях сражений. «Мы хотели бы сложить картину опыта солдата, который пришел на крымскую землю», - сказал он.





Как сообщалось ранее, в октябре 2016 года и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников поддержал инициативу представителей Российского военно-исторического общества (РВИО) о создании на территории Федюхиных высот в Балаклавском районе постоянно действующего военно-исторического парка. На территории парка планируется развернуть постоянно действующие площадки разных эпох, включая период Крымской войны.





Читайте еще...