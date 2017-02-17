Директор севастопольской юридической фирмы стала фигурантом уголовного дела, за передачу «благодарности» судебному приставу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Севастополю по результатам мероприятий, проведенных совместно с управлением ФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней местной жительницы, которая подозревается в мелком взяточничестве (ч.1 ст.291.2 УК РФ). Об этом сообщила старший помощник руководителя севастопольского следственного управления СК РФ Ольга Постнова.





Следствием установлено, что 2 января текущего года директор фирмы по оказанию юридических услуг умышленно дала взятку в размере 10 тысяч рублей судебному приставу-исполнителю ОСП по Нахимовскому району УФССП России по Севастополю в качестве благодарности за действия, которые входили в его должностные обязанности.





Таким образом предприниматель совершила мелкое взяточничество – дачу взятки лично в размере, не превышающем 10 тысяч рублей.





В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Читайте еще...