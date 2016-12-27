Дорожно-транспортные происшествия и пожары за неделю унесли в Севастополе жизни трех человек

Дорожно-транспортные происшествия и пожары унесли за неделю в Севастополе жизни трех человек. Об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заявил и.о. начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты населения Евгений Поляков.





«За отчетный период (19-25 декабря) в Севастополе произошло пять пожаров, на которых погибли два человека. Горели в основном квартиры и частные дома. Произошло 69 дорожно-транспортных происшествий – травмированы 13 человек, погиб один», – сказал Поляков.





При этом он отметил, что 19 декабря днем водитель легкового автомобиля, двигаясь задним ходом во дворе, совершил наезд на пешехода. Женщина получила черепно-мозговую травму и скончалась в больнице.





По информации Полякова, с начала года произошло снижение количества пожаров на 14% и дорожно-транспортных происшествий на 17% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года.

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