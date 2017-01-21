Два новых низкопольных автобуса пополнили севастопольский автопарк

Два новых низкопольных автобуса, предназначенных для перевозки маломобильных категорий граждан, представили сегодня на площади Нахимова в Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.





По ее данным, автобусы приобретены на средства севастопольских общественников в Москве.





«Реализовывать общероссийскую программу «Доступная среда» помогают активные севастопольцы. Отрадно, что участники общественных движений инвалидов и неравнодушные горожане готовы к сотрудничеству с правительством Севастополя. Уверен, что совместными усилиями мы сможем сделать жизнь людей с ограниченными возможностями комфортнее», - отметил заместитель губернатора Юрий Кривов.





Теперь на городских маршрутах работает 82 единицы низкопольного транспорта: 44 автобуса и 38 троллейбусов.





«Маршруты для двух новых автобусов определены - №105 и №94, которые будут перевозить пассажиров из центра города в Балаклаву и Казачью бухту. Это наиболее востребованные маршруты для людей с ограниченными возможностями на данный момент. Все решения относительно выбора направлений движения согласуются с городскими организациями инвалидов», - сообщил начальник управления транспортной инфраструктуры Игорь Козин.





По его словам, со второго квартала 2017 года в городе ожидается дополнительное поступление 25 новых низкопольных автобусов и 78 троллейбусов.

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