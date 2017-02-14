Две региональные госпрограммы Севастополя до сих пор не откорректированы в привязке к бюджету 2017 года - вице-губернатор

Две региональные госпрограммы Севастополя до сих пор не откорректированы в привязке к бюджету 2017 года. Об этом сегодня на аппаратном совещании в правительстве города заявил вице-губернатор Илья Пономарев.





«Напомню, что 16 региональных госпрограмм прошли корректировку и утверждены, 2 находятся в стадии согласования. А еще 2 программы не представлены. В частности, нет корректировок госпрограммы развития физической культуры и спорта, а также госпрограммы развития жилищно-коммунальной инфраструктуры», - сказал Пономарев.





Директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов пытался объяснить затяжку корректировки особенностями работы ведомства, однако этот аргумент не убедил Пономарева, который дал отстающим время до четверга, когда состоится очередное заседание правительства Севастополя.





Правительство города во второй половине 2016 года укрупнило региональные госпрограммы, сократив их количество с 49 до 20 единиц.

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