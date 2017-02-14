Две трети планов-графиков госзакупок Севастополя в 2017 году размещены в единой информационной системе – вице-губернатор

Две трети планов-графиков госзакупок Севастополя в 2017 году размещены в единой информационной системе. Об этом сегодня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заявил вице-губернатор Илья Пономарев.





«На сегодняшний день из 14,1 млрд рублей запланированных к размещению планов-графиков госзакупок уже размещены в единой информационной системе планы-графики на сумму 10,2 млрд рублей», – сказал Пономарев.





При этом он отметил, что по 1,8 млрд рублей планов-графиков департамента капстроительства и 1,2 млрд рублей департамента транспорта пока нет положительных заключений госэкспертизы. «Таким образом, фактически мы завершили размещение планов-графиков. А по двум департаментам ждем заключений госэксперизы», – уточнил Пономарев.





Он призвал членов правительства начинать публиковать документацию конкурсных процедур. «К сожалению, в этой части у нас работа не ведется», – посетовал Пономарев, добавив, что с «этой недели будем смотреть не цифры планов-графиков, а цифры аукционной документации».





23 января он заявлял, что три департамента правительства Севастополя провалили планы-графики госзакупок. Департамент капстроительства разместил план-график на сумму 598 млн рублей при годовом лимите 7 млрд 948 млн рублей. Департамент здравоохранения разместил план-график на 149,6 млн рублей, что составляет 8,6% к годовым лимитам бюджетных обязательств в 1 млрд 733 млн рублей. Департамент образования при годовых объемах госзаказа, подлежащего закупке конкурентными способами, в 1 млрд 613 млн рублей, опубликовал планы-графики на 153 млн рублей, что составляет 9,5%.

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