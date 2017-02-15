Двигать туризм в Севастополе будет структура, которая создана в мае прошлого года, но еще ни дня не работала

Продвигать развитие туристской индустрии Севастополя будет «Центр развития туризма». Об этом заявила и.о. начальника главного управления культуры Лариса Дудкина, докладывая о проведении государственной политики в сфере развития туристской индустрии города.





«Во исполнение поручения президента РФ 12 мая 2016 года было создано государственное автономное учреждение Севастополя «Центр развития туризма» численностью 10 человек. С мая по декабрь 2016 года центр никакой деятельности не осуществлял», - сказала Дудкина.





При этом она отметила, что в рамках госзадания центру предписано разработать, издать и распространить путеводители, буклеты, туристские карты-схемы, каталоги, справочники, направленные на продвижение туризма в Севастополе, на сумму 2 млн 939 тысяч рублей.





«Центр развития туризма» будет выполнять задачи наполнения, поддержки, администрирования единого городского туристского портала. Стоит задача обновления фотобанка этого портала», - пояснила Дудкина.





По ее словам, центр займется «формированием системы мониторинга и организации исследований состояния рынка туризма, разработкой новых маршрутов активного туризма, обустройством стоянок и маршрута «Большая Севастопольская тропа».





Дудкина также сообщила, что центр займется проведением методической работой по подготовке и повышению квалификации специалистов отрасли, разработкой и изданием ежегодного каталога «Событийный туризм в Севастополе», подготовкой выставок и форумов, размещением системы туристской навигации, созданием и распространением презентационных видеороликов.





7 ноября 2016 года правительство Севастополя приняло госпрограмму развития культуры и туризма на 2017-2020 годы стоимостью 4,3 млрд рублей.





9 декабря 2016 года вице-губернатор Юрий Кривов заявил о том, что почти 30% населения Севастополя или более 50 тысяч человек работает «в тени».





При этом он отметил, что наибольший удельный вес занятых «в тени» горожан приходится на розничную торговлю, туризм, строительство, пассажирские перевозки, объекты размещения во время туристического сезона.

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