Двое юных севастопольцев предстанут перед судом по обвинению в тройном убийстве бездомных

Следком направил в суд уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних жителей Севастополя, обвиняемых в убийстве трех граждан без определенного места жительства. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Севастополю.





«Следствием установлено, что в конце октября 2015 года двое несовершеннолетних в возрасте 15 и 17 лет после ранее произошедшего с гражданами без определенного места жительства конфликта, зашли в помещение заброшенного торгового павильона, расположенного на ул. Пролетарской в Севастополе. Подростки бейсбольной битой и палкой избили своих обидчиков, а затем облили горючей жидкостью помещение и подожгли его изнутри, не заметив спящего там третьего мужчину», – говорится в сообщении.





В пресс-службе отметили, что, согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, двое пострадавших в возрасте 31 и 58 лет скончались от причиненных им телесных повреждений, а 37-летний мужчина – от отравления угарным газом.





Дело в отношении подростков направлено в суд для рассмотрения по существу. Они обвиняются в совершении преступления по п.п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

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