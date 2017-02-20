«Единая Россия» ищет кандидата в губернаторы Севастополя среди своих партийцев на месте

Партия «Единая Россия» в преддверии единого дня голосования в сентябре решила укрепить местное отделение и выбрать интересного кандидата в губернаторы из местных кадров. Об этом пишет информационное агентство URA.RU со ссылкой на собственные источники.





По данным издания, сейчас в Севастополе единороссы жалуются на слабость местного исполкома и говорят о «дефиците сильных и ярких партийных фигур». «Поэтому «Единая Россия» решила помочь провести серию консультаций с местными лидерами: главная задача – укрепить региональное отделение, а также найти в своих рядах новые интересные лица. По мнению Москвы, у севастопольской ячейки есть высокий потенциал, который необходимо раскрыть к губернаторским выборам», – передает агентство.





По мнению партийцев, эффективному выбору может поспособствовать процедура предварительного голосования в регионе.

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