«Единая Россия» в Севастополе остро нуждается в ярких, сильных, харизматичных фигурах – эксперт

Севастопольское региональное отделение партии «Единая Россия» остро нуждается в ярких, сильных, харизматичных фигурах, чтобы не допустить в регионе политическую бурю. Об этом изданию «Национальный эксперт» заявил политический аналитик, кандидат философских наук Павел Клачков.





На пороге старта новой избирательной кампании, в которой «Единая Россия» ставит перед собой амбициозные задачи, подчеркивает аналитик, в Севастополе, являющемся сегодня для России одним из ключевых регионов, политическая ситуация складывается неоднозначно. В городе наблюдается много внутриэлитных конфликтов, нет ощущения политической стабильности.





«Неслучайно сегодня идет активный поиск альтернативных фигур, которые в силах составить конкуренцию нынешнему врио губернатора Дмитрию Овсянникову. Именно поэтому руководство «Единой России», как я предполагаю, считает сегодня необходимым заниматься переформатированием регионального отделения партии. «Единая Россия» в Севастополе остро нуждается в ярких, сильных, харизматичных фигурах, чтобы не допустить в регионе политическую бурю», – считает Клачков.

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