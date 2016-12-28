Единовременный грант для фермеров на развитие молочного животноводства в следующем году возрастет в два раза – правительство Севастополя

Сумма гранта для севастопольских фермеров на развитие молочного животноводства в следующем году будет увеличена в два раза, заявил начальник управления отраслевого развития сельского хозяйства правительства Севастополя Максим Большенко.





«Со следующего года решением минсельхоза РФ единовременный грант по направлению молочное животноводство увеличен в два раза, то есть он будет составлять 3 млн рублей. На такую сумму может рассчитывать фермер, который изъявит желание участвовать в госпрограмме», – сказал Большенко.





По его словам, в этом году 11 фермеров участвовали в государственной грантовой программе и получили средства из федерального бюджета по бизнес-проектам мини-ферм молочного животноводства.





Всего в Севастополе, по данным управления отраслевого развития сельского хозяйства, зарегистрировано 67 фермерских хозяйств, из них 2 сельхозкооператива. Основных направлений деятельности фермеров два – растениеводство и животноводство. «С учетом севастопольского климата пока преобладает растениеводство», – подчеркнул Большенко.





В следующем году поддержка севастопольских сельхозтоваропроизводителей будет продолжена, заверил начальник управления. «Новое направление со следующего года – это поддержка сельхозкооперации. В рамках этой программы будет предоставляться гранатовая поддержка на развитие материально-технической базы», – отметил Большенко.





Ранее директор департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков заявлял, что единоразовый грант в рамках госпрограммы поддержки развития крестьянско-фермерских хозяйств (95% федеральных средств и 5% городских) составляет 1,5 млн рублей и 250 тыс рублей на обустройство хозяйства.





В 2015 году по госпрограмме поддержки начинающих фермеров Севастополя было выделено из федерального 12 млн 668 тысяч рублей и 5 млн рублей из местного бюджета. Денежные гранты получили 10 предпринимателей.

Читайте еще...