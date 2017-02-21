Ежемесячные выплаты отдельным категориям в Крыму и Севастополе увеличились в 2 раза

Власти Крыма и Севастополя договорились, чтобы с 1 января 2017 года ежемесячные льготные выплаты отдельным категориям граждан составляли 1000 рублей – в прошлом году такая выплата составляла вдвое меньше. Об этом журналистам заявил директор департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Станислав Борисенко.





«Правительство Севастополя постановило увеличить с 1 января текущего года ежемесячные льготные выплаты отдельным категориям граждан с 500 рублей до одной тысячи рублей. Такие выплаты в городе получают 8 800 человек – инвалиды и ветераны войны, жители осажденного Севастополя, члены семей умерших ветеранов войны, узники фашистских лагерей», – сказал Борисенко.





При этом он отметил, что увеличение ежемесячной выплаты скоординировано с Советом министров Республики Крым. «Инициатором выступил Крым, у которого не было прописано индексации этой льготы в отличие от Севастополя, где такая индексация была. Крымчане вышли с ходатайством о том, чтобы два субъекта разово повысили выплату до одной тысячи рублей. Мы с этим согласились», – пояснил Борисенко.

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