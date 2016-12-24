Электронные системы Севреестра и МФЦ Севастополя «не понимают» друг друга

Ряд острых проблем не позволяет Севреестру выполнять свои функции в Севастополе более эффективно. Об этом на внеочередном заседании правительства города заявила начальник управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя (Севреестр) Марина Вишневская.





Она отметила, что большое количество документов, принимаемых через окна многофункциональных центров (МФЦ), заваливают работой регистраторов Севреестра. «Такие документы, принятые через МФЦ, не интегрируются с автоматизированной информационной системой «Юстиция», в которой работают регистраторы, в связи с чем специалисты Севреестра повторно сканируют и вливают документы в систему», – сказала Вишневская.





Она также посетовала на то, что специалисты Севреестра направляют межведомственные запросы и получают ответы на бумажном носителе. «Из-за отсутствия помещений для архива не хранятся должным образом дела правоустанавливающих документов. Это может привести к потерям документов», – сказала Вишневская.





Она выразила надежду, что в 2017 году ситуация улучшится в связи с внедрением нового программного обеспечения комплекса «Прием и выдача документов». «Это позволит без повторного сканирования пакетов документов отправлять электронные образы в федеральную информационную систему, высвободит должности специалистов отдела приема и выдачи документов, что позволит этих людей перевести в отдел кадастрового учета», – подчеркнула Вишневская.





В Севастополе размер собранной Севреестром госпошлины за регистрацию права составил 159 млн рублей, начиная с августа 2014 года.

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