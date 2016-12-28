Эпидемический порог по ОРВИ превышен в Севастополе более чем в два раза – эпидемиолог

Эпидемический порог по острым респираторным заболеваниям (ОРВИ) превышен в Севастополе в два раза. Об этом журналистам заявила главный нештатный эпидемиолог городского управления здравоохранения Лариса Титова.





«В Севастополе превышен эпидемический порог более, чем в два раза. Притом что эпидемический порог составляет 48,1 (случаев на 10 тыс жителей), показатель заболеваемости по совокупному населению Севастополя составляет 100», – сказала Титова.





В этой связи, по ее словам, на заседании городской противоэпидемической комиссии было принято решение снимать карантин с общеобразовательных и дошкольных учреждений при возвращении показателя к эпидемическому порогу. «Пока еще цифры высокие, но уже мы отмечаем тенденцию снижения заболеваемости. Благотворно повлияли своевременные меры, принятые департаментом образования по введению карантина в школах и детских садах», – отметила Титова.





Она также сообщила о том, что в текущем эпидемическом сезоне будет доминировать так называемый гонконгский грипп, который не так грозен, как калифорнийский, преобладающий с 2009 года. «Гонконгский грипп проходит в легких формах и формах средней тяжести», – уточнила Титова.





19 декабря санитарно-противоэпидемическая комиссия при правительстве Севастополя постановила с 20 декабря закрыть все образовательные учреждения города на карантин.





По данным межрегионального управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю (Роспотребнадзор), на начало ноября в Севастополе было привито против гриппа более 150 тыс человек или более 30% от общего количества населения города.