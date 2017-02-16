Фирма «нагрела» севастопольскую школу на 300 тысяч рублей при ремонте спортзала - прокуратура

Подрядчик работ по ремонту одной из севастопольских школ подделал документы на 300 тысяч рублей. Об этом сообщил старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со средствами массовой информации Юрий Писанко.





По его информации, прокуратура Нахимовского района проверила законность использования бюджетных средств при выполнении капитального ремонта спортивного зала одной из общеобразовательных школ района.





Установлено, что администрацией общеобразовательного учреждения в ноябре 2015 года со строительной фирмой заключен контракт на выполнение работ по ремонту помещения спортивного зала школы. По условиям контракта стоимость работ составила более 3,5 млн рублей, срок их выполнения - до 20 декабря 2015 года.





Однако в декабре 2015 года должностные лица коммерческой структуры в результате подделки официальных документов и предоставления недостоверных сведений о выполнении строительных работ завладели бюджетными средствами в размере более 300 тысяч рублей.





Материалы проверки прокуратурой района направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокуратурой нарушений уголовного законодательства по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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