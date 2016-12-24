Газопровод низкого давления для села Андреевка будет спроектирован за четыре месяца – правительство Севастополя

Правительство Севастополя распорядилось заключить госконтракт на разработку проектно-сметной документации по газификации села Андреевка, передает корреспондент Крыминформа.





«Это будет газопровод низкого давления протяженностью 15 километров. Он позволит обеспечить природным газом полторы тысячи жителей, среднюю школу, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт и котельную», – пояснил директор департамента капитального строительства Андрей Попов.





По его словам, на коммерческое предложение правительства Севастополя откликнулись три проектных организации, и по результатам была выбрана компания ООО «Газ премиум» (Краснодар), обладающая необходимым опытом выполнения подобных проектов.





Стоимость работ – 12,7 млн рублей, срок исполнения – не позднее четырех месяцев со дня подписания госконтракта.





19 ноября и.о. директора департамента городского хозяйства Андрей Чибисов сообщил, что в рамках госпрограммы развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2017-2020 годы предусмотрены 1,9 млрд рублей на газификацию. Из федерального бюджета – 555 млн рублей на строительство кольцевого газопровода высокого и среднего давления, из регионального бюджета – 1,3 млрд рублей.

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