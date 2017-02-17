Где Чалый, там скандал и головная боль – Пархоменко о парке «Патриот»

По мнению первого секретаря Севастопольского горкома КПРФ Василия Пархоменко, за скандалом вокруг строительства филиала парка «Патриот» у горы Гасфорта стоят частные интересы Алексея Чалого.





«На моей памяти – это первый случай, когда министерство обороны, Черноморский флот говорят: «Мы не будем участвовать в ваших внутригородских дрязгах». Не было еще в истории Севастополя такой позорной ситуации», – заявил он и добавил, что за конфликтом стоит узкая группа лиц, лоббирующая свои частные интересы.





«С моей точки зрения, получается: где Чалый, там скандал, там проблемы, там головная боль. И, к сожалению, эти проблемы вызваны личными интересами, а не переживаниями за судьбу города», – считает Пархоменко.





При этом он отметил, что подобная ситуация негативно скажется на имидже города и отпугнет потенциальных инвесторов. «Из-за подобных ситуаций к Севастополю может накопиться негатив, что надолго отвратит возможных инвесторов, как государственных, так и частных. А Севастополь останется полуразрушенным провинциальным городом со всеми вытекающими отсюда последствиями», – подытожил лидер городских коммунистов.





10 ноября 2016 года правительство Севастополя на очередном заседании отложило принятие распоряжения относительно передачи минобороны РФ 267 га земли в районе горы Гасфорта. Было решено рассмотреть проект парка «Патриот» в Заксобрании Севастополя и провести общественные слушания.





1 февраля и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил о том, что министерство обороны России отказалось от реализации проекта филиала парка «Патриот» у горы Гасфорта по итогам прошедших в Севастополе общественных слушаний. 6 февраля пресс-служба минобороны РФ заявила о том, что филиал военно-патриотического парка «Патриот» будет создан в Кронштадте.





10 февраля Овсянников заявил журналистам, что вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак лично гарантировал, что филиал парка «Патриот» будет создан в Севастополе.

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