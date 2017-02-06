Генерал-майор юстиции Виктор Танифа вступил в должность руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Севастополю

Генерал-майор юстиции Виктор Танифа приступил к выполнению обязанностей руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Севастополю. Указ о его назначении был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 2 февраля, сообщила пресс-служба следуправления.





Виктор Анатольевич Танифа родился 16 ноября 1965 года в Нальчике. Окончил высшую следственную школу МВД СССР. Пришел на службу в правоохранительные органы в 1992 году в должности следователя. С 2000 по 2009 год работал на различных должностях в прокуратуре Кабардино-Балкарской Республики. С апреля 2009 года работал в должностях заместителя руководителя следственного отдела по Нальчику и руководителя отдела процессуального контроля следственного управления Следственного комитета Российской Федерации при прокуратуре РФ по Кабардино-Балкарской Республике. С января 2011 года назначен на должность руководителя отдела процессуального контроля следственного управления СК РФ по КБР. Указом президента Российской Федерации от 12 сентября 2011 года Виктор Танифа был назначен на должность первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике.





С весны 2014 года следственным управлением СК РФ по Севастополю руководил генерал-лейтенант юстиции Юрий Мороз. Он был уволен с должности указом президента в начале июля 2016 года.

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